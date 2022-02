Sağlık turizmine önemli yatırım...

'Uluslararası İş İnsanları' ödül töreninde 'Yılın En Genç İş Adamı' ödülüne layık görülen Burak Tuncer, 10 milyon dolarlık yeni sağlık yatırımını İstanbul Ataşehir'de hizmete açtı. Ataşehir'de 2 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Well World Aesthetic & Longevity Clinic'in açılışında konuşan Tuncer, "Babamın kurduğu Esteworld markası tarafında dünyada 32 ofis ve Well World Aesthetic & Longevity Clinic tarafında 10 yurt dışı ofisi ile her geçen gün büyüyen bir potansiyele sahibiz. Türkiye sağlık turizminde büyüyen bir ülke konumunda. Çok iyi hekimlere sahibiz. Bu da iyi bir altyapıyla birleştiği zaman her geçen gün önemi daha da artıyor. Dünyada 200 ülkeye 8 milyar insana biz bir bütün olarak en iyi hizmeti sunmayı kendimize ilke edindiğimiz sürece sağlık turizmi büyüyerek devam edecek ve Türkiye bu konudaki değerini katlayacaktır” dedi.