Magazin Hattı

‘Azarnegari’ sergisi...

İranlı sanatçı Ahad Saadi’nin yeni sergisinin lansmanına The Ritz-Carlton Istanbul,ev sahipliği yaptı.

21 Ekim 2021 Perşembe
‘Azarnegari’ sergisi...

Yaptığı her yeni çalışmayla sanat dünyasında iz bırakmaya devam eden Ahad Saadi’nin yeni eserleri The Ritz-Carlton, Istanbul’da sanatseverlerle buluştu. Lansmanda, 2010 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan İran asıllı değerli sanatçı Ahad Saadi’nin kendi icat ettiği ve ‘Azarnegari’ adını verdiği özel bir teknikle oluşturulan 3 eser sergilendi. Kalem veya boya kullanılmadan tamamı ateşle oluşturulan eserler, davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Azarnegari tekniğinde eserler, kumaşların üst üste özel bir yakma tekniğiyle yakılarak yapıştırılması sonucunda oluşan derin renk harmonisi ve özel desenler ile meydana geliyor. Ahad Saadi eserleriyle ilgili “Bu eserlerde tema ve vurgulamaya çalıştığımız ana düşünce aşk ve sevgi. Her şeyin çok hızlı değiştiği dünyamızda, bizi yavaşlamaya, bir arada durmaya, barışa, sevgiye ve özümüze dönmeye davet ediyor” dedi. The Ritz-Carlton, Istanbul’daki lansmanda Parmis isimli 4 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde bir tablo ile Ramona ve Nilüfer adını taşıyan 3 boyutlu iki heykel sergilendi. Ahad Saadi, Parmis eseri için 4000, Ramona ve Nilüfer için de ayrı ayrı 1500 saatlik bir performans sergilediğini söyledi.

‘Azarnegari’ sanat sergi

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