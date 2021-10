Her yıl heyecanla beklenen Fashion Week İstanbul, bu yıl 12-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Fashion Week İstanbul ekibi ve moda dünyasının dünyaca ünlü isimleri blogger Leandra Medine Cohen, Mary Lest, Debora Rosa gibi misafirlerin Swissôtel The Bosphorus, Istanbul Gabbro’da ağırlandığı yemekte, davetlilere özel mezelerin ağırlıkta olduğu Türk mutfağından eşsiz tatlar servis edildi.