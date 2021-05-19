Magazin Hattı

The Royal Ascot'a Türk imzası...

İngiltere’de 300 yılı aşkın bir geleneğin simgesi olan The Royal Ascot’un bu yıl Moda Kurulu Başkanı olarak Zeynep Kartal seçildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba
The Royal Ascot'a Türk imzası...

İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Kartal, haziran ayında düzenlenecek olan The Royal Ascot At Yarışları’na Kraliçe 2’nci Elizabeth ile beraber katılacak. Sürdürülebilirlik ve sanat başlıkları altında yayınlanan ünlü İngiliz dergisi Royal Ascot Style Guide ise ilk kez Türk bir isimle çekim yaparak, Zeynep Kartal’ı kapağına taşıdı. Geçmişten bugüne İngiltere kraliyet ailesinin onuruna düzenlenen The Royal Ascot At Yarışları, katılımcıların kıyafet ve şapka tercihleriyle de bir moda geçidi tadında yıllardır sürüyor. Bu yıl ise tarihinde ilk kez moda kurulu başkanı olarak bir Türk isim seçildi. İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, geçen sene tasarımıyla da yer aldığı The Royal Ascot’ta bu yıl, kurulun ilk Türk moda başkanı oldu. The Royal Ascot resmi hesabından da Zeynep Kartal’ın moda kurulu başkanı olduğunu duyurdu.

İngiltere The Royal Ascot Zeynep Kartal

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