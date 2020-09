Bir Dilek Tut’a bağış...

Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılık yarışması 14. Tuna Masters Alaçatı’da yarışan balıkçı ekipler bu sene doğum günülerini Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish® Türkiye) bağışlayacak.

Türkiye ve dünyayı derinden etkileyen pandemi süreci hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Hayatımıza giren sosyal mesafe kavramı bu süreçte doğum günü kutlamalarının ertelenmesine ya da iptaline neden oldu. ALL, kanser, lösemi vb. zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye), bu süreçte kutlanamayan doğum günlerini zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklar için bir bağış aracına çevirdi. Berna Laçin, Begüm Kütük Yaşaoğlu, Elif Dağdeviren, Farah Zeynep Abdullah, Belgim Aksoy, Tuba Ergün, Işın Görmüş, Alper Atakan, Özge Sarıkadılar gibi ünlü isimler derneğe doğum günlerini bağışladılar. Şimdi de bu isimlere önemli bir oluşum katıldı. Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılık yarışması 14. Tuna Masters Alaçatı’da yarışan ekipler de doğum günlerini derneğe bağışlama kararı aldı. Pandemi nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen ve izleyicilere kapalı olan, Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılık yarışması "14. Tuna Masters Alaçatı" Çeşme Belediyesi ve Port Alaçatı Marina ev sahipliğinde gerçekleşti. 59 teknenin kıyasıya yarıştığı yarışta Suudi Arabistanlı Osama Alhaddad ve Georgios Baimakos'tan oluşan "HADİA" ekibinin yakaladığı 109 kilogram 100 gram ağırlığındaki orkinos, ekibe "En Büyük Balık" ödülünü kazandırdı. Ozan Kerem Devellioğlu, Sait Azmi Devellioğlu ve Ahmethan Otur'dan oluşan "Hunter 38" ekibi “En Fazla Balık” birinciliğini elde etti. Alaçatı’daki yarışmadan önce Teos'daki Tuna Masters Teos’ta 683 puan elde eden Sinan Kuran, Osman Bulutlar, Bora Özer, Alptuğ Önal ve Halit Aslandağ'dan oluşan "SHAMU" ekibi ise toplam 1096 puanla "Tuna Masters of the Year" altın kemerinin yeni sahibi oldu.