Rihanna müzik tarihine geçti

Rihanna, 10 yıldır albüm çıkarmamasına rağmen ABD'de Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından şarkıcıların sattığı albüm ve single sayısına göre verilen RIAA 200 milyonluk satış sertifikasını alan ilk kadın oldu. 38 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 200 milyon 500 binlik 'dijital single' satışıyla tüm zamanların en çok satan üçüncü sanatçısı olarak RIAA sıralamasında yer aldı. Rihanna'nın üstünde Morgan Wallen 215 milyon satışla yer alırken, Drake 277,5 milyon satışla zirveye oturuyor. Son albümü 'ANTI'yi 2016'da çıkaran Rihanna, 2022 yapımı 'Black Panther: Wakanda Forever' filmi için 'Lift Me Up' ve 2025 yapımı 'Şirinler' filmi için 'Friends of Mine' şarkılarını kaydetti. 9 Grammy ödüllü sanatçı, geçen ay stüdyoya dönüp yeni albüm kaydettiğini duyurmuş, stüdyoda çalışma anlarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.