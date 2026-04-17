Rihanna müzik tarihine geçti

Son albümünü 10 yıl önce çıkarmasına rağmen 200 milyonun üzerinde 'dijital single' satış rakamını yakalayan şarkıcı Rihanna, tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı olarak RIAA satış sertifikasını aldı.

Giriş: 17 Nisan 2026 Cuma 10:22 Güncelleme: 17 Nisan 2026 Cuma 10:22
Rihanna, 10 yıldır albüm çıkarmamasına rağmen ABD'de Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından şarkıcıların sattığı albüm ve single sayısına göre verilen RIAA 200 milyonluk satış sertifikasını alan ilk kadın oldu. 38 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 200 milyon 500 binlik 'dijital single' satışıyla tüm zamanların en çok satan üçüncü sanatçısı olarak RIAA sıralamasında yer aldı. Rihanna'nın üstünde Morgan Wallen 215 milyon satışla yer alırken, Drake 277,5 milyon satışla zirveye oturuyor. Son albümü 'ANTI'yi 2016'da çıkaran Rihanna, 2022 yapımı 'Black Panther: Wakanda Forever' filmi için 'Lift Me Up' ve 2025 yapımı 'Şirinler' filmi için 'Friends of Mine' şarkılarını kaydetti. 9 Grammy ödüllü sanatçı, geçen ay stüdyoya dönüp yeni albüm kaydettiğini duyurmuş, stüdyoda çalışma anlarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel “Hırsların değil, hedeflerin insanıyım”

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, üniversite öğrencileriyle girişimcilik dersinde bir araya geldi.

Güncel Okyanus ötesinde Türk zarafeti...

İş insanı Caroline Koç, markası Haremlique Istanbul’un Türk misafirperverliğini ve kalitesini Bettina Machler’in eşsiz dokunuşlarıyla Florida’ya taşıdı.
Güncel Turizm Haftası'nı Sapanca’da kutladı

TGA Yönetim Kurulu Üyesi turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, Sapanca’da düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katıldı.

Rihanna müzik tarihine geçti

Son albümünü 10 yıl önce çıkarmasına rağmen 200 milyonun üzerinde 'dijital single' satış rakamını yakalayan şarkıcı Rihanna, tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı olarak RIAA satış sertifikasını aldı.
Magazin Hattı Diplomasinin moda zirvesi...

Atıl Kutoğlu, showroom’unun kapılarını İstanbul’daki yabancı başkonsolos eşleri için açtı. Moda dolu saatlerin yaşandığı özel davette, Kutoğlu’nun tasarımları büyük beğeni topladı.
Davetler İstanbul sanatla buluştu...

Çağdaş sanatın en dinamik isimlerini, galerileri ve yeni nesil sanat inisiyatiflerini bir araya getiren CI BLOOM, 5. edisyonuyla İstanbul'u sanatla yeniden buluşturdu.
Güncel Aynı sofrada bir arada...

Melisa Von Faber-Castell, yakın dostları Bettina Machler ve Caroline Koç’u evinde kurduğu şık sofrada ağırlayarak keyifli bir akşam yemeğine imza attı.
Güncel 'Ruhumuzu ve bedenimizi besledik'

Melda Kosif, sanatın iyileştirici gücüne sığındı. Eline fırçayı alıp renklerin dünyasına yolculuk yapan Kosif, 'Ruhumuzu ve bedenimizi besledik' diyerek huzur dolu anlarını takipçileriyle paylaştı."
Davetler 'CI Bloom' sanatseverlere kapılarını açtı

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen CI Bloom, 5. edisyonuyla sanat tutkunlarına kapılarını açtı.
Güncel Toplusoy'a hüzünlü veda...

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile eşi İpek Toplusoy’un kızları Selin Toplusoy, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Kızının doğum gününü kutladı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, yurt dışında yaşayan kızı Ceyda Dinçer’in yeni yaşını duygusal bir kolajla kutladı.
Güncel 'Sevdiğim Paris'

Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve ablası Yosun Reza ile birlikte Fransa’nın başkentine keyifli bir seyahat gerçekleştirdi.

