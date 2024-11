45. yıla görkemli defile!

Dünyaca ünlü modacı Elie Saab, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulununan The Venue'de görkemli bir defileye ev sahipliği yaptı. 'The 1001 Seasons of Elie Saab' (Elie Saab'ın 1001 Mevsimi) başlığını taşıyan etkinlik, bir haute couture defilesi ile bir Hollywood filminin galasını bir araya getiren ve Riyad'ın özünü yansıtan bir etkinlik oldu. Defilede Saab'ın 45 yıllık olağanüstü kariyerini kutlamak üzere özel olarak tasarlanan yepyeni bir koleksiyonu yer aldı. Dünyaca ünlü şarkıcılar Celine Dion, Jennifer Lopez ve Camila Cabello defilede sahne alarak show yaptılar. Oyuncu Halle Berry ve Monica Belluccio ve Hande Erçel de modacı dostları Elie Saab'ı davetinde yalnız bırakmamıştı. Binbir Gece Masalları'ndan ilham alan koleksiyon, klasik masalları modern ve lüks bir bakış açısıyla koleksiyonda yeniden yorumlandı.