Lopez, ikonik elbisesinin hikâyesini anlattı

Latin sanatçı Jennifer Lopez hem oyunculuk kariyeriyle hem de söylediği şarkılarla ismini bütün dünyaya tanıttı. 'Atlas', 'The Mother' gibi filmlerde oynayan; 'On The Floor', 'Ain't Your Mama' gibi şarkıların sahibi Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde 2000'deki Grammy töreninde giydiği o ikonik yeşil elbisenin perde arkasındaki öyküyü Vogue dergisine verdiği röportajda anlattı. Jennifer Lopez, sözlerine "O elbise başkaları tarafından giyilmiş bir elbiseydi." diyerek başladı ve şöyle devam etti;Tasarımcım bana 'Lütfen onu giyme. Daha önce başkaları giydi' dedi. Ama ben de tasarımcıma o elbiseyi giyeceğimi, çünkü en iyi görünen elbisenin o olduğunu ve onu giyeceğimi söyledim." Giydiği elbiseyi, Marilyn Monroe'nun o ünlü boyundan bağlamalı beyaz elbisesine benzetten Jennifer Lopez, "Sanırım her kuşağın bir ikonik elbisesi var. Marilyn Monroe'nun beyaz elbisesi bir önceki kuşak için ikonikti. Bu yeşil elbise de başka bir kuşak için." ifadelerini kullandı. 54 yaşındaki Jennifer Lopez, daha sonra başkaları tarafından defalarca taklit edilen, hatta kendisinin de bir benzerini sonradan giydiği o yeşil elbisenin neden bu kadar ilgi çektiğini ise şöyle anlattı: "Sahneye çıktım ve bir anda oldu." dedi. Ünlü yıldız, bundan iki yıl önce verdiği bir röportajda en sevdiği elbisenin o yeşil elbise olmadığını da söylemişti. O yeşil ikonik elbiseyi Jennifer Lopez başka giyen ünlüler ise şöyle; Donatella Versace, ünlü oyuncu Sandra Bullock ve Spice Girls grubundan Geri Halliwell giymişt.