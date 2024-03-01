Lopez, ikonik elbisesinin hikâyesini anlattı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 2000'deki Grammy töreninde giydiği ikonik yeşil elbisesinin bugüne kadar bilinmeyen bir ayrıntısını ilk kez anlattı.

Giriş: 01 Mart 2024 Cuma

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

Lopez, ikonik elbisesinin hikâyesini anlattı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 2000'deki Grammy töreninde giydiği ikonik yeşil elbisesinin bugüne kadar bilinmeyen bir ayrıntısını ilk kez anlattı.

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Lopez, ikonik elbisesinin hikâyesini anlattı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 2000'deki Grammy töreninde giydiği ikonik yeşil elbisesinin bugüne kadar bilinmeyen bir ayrıntısını ilk kez anlattı.
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