Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 2000'deki Grammy töreninde giydiği ikonik yeşil elbisesinin bugüne kadar bilinmeyen bir ayrıntısını ilk kez anlattı.
Giriş: 01 Mart 2024 Cuma
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Lopez, ikonik elbisesinin hikâyesini anlattı
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 2000'deki Grammy töreninde giydiği ikonik yeşil elbisesinin bugüne kadar bilinmeyen bir ayrıntısını ilk kez anlattı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.