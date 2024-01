75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli tören, Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmişti. Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, dün akşam da 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi. Dünyaca ünlü isimler şıklıklarıyla göz doldurdular.

EN İYİ DRAMA DİZİSİ

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

KAZANAN: Succession

DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

KAZANAN: Kieran Culkin, Succession

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

KAZANAN: Sarah Snook, Succession

EN İYİ MİNİ DİZİ

Beef

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is In Trouble

Obi-Wan Kenobi

KAZANAN: Beef

EN İYİ ERKEK OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ

Taron Egerton, Black Bird

Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales

Evan Peters, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon, George & Tammy

Steven Yeun, Beef

KAZANAN: Steven Yeun, Beef

EN İYİ KADIN OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ

Lizzy Caplan, Fleishman Is In Trouble

Jessica Chastain, George & Tammy

Dominique Fishback, Swarm

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Riley Keough, DaisyJones & the Six

Ali Wong, Beef

KAZANAN: Ali Wong, Beef

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

KAZANAN: Ebon Moss-Bachrach, The Bear

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Ayo Edebiri, The Bear

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Shrinking

KAZANAN: Ayo Edebiri, The Bear

