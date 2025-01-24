HT Kulüp 688. bölüm...

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Kayıp Alfabe' sergisi... İş dünyasından ünlü isimler hangi sektördeler... Oya Eczacıbaşı'nın sanatla dolu yaşam hikayesi... Ebru Özdemir ile çok özel söyleşi ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza geliyor... HT Kulüp Pazar saat 21.00'da Bloomberg Ht'de...

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