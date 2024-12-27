HT Kulüp 685. bölüm...

Ünlü isimlerden yeni yıl mesajları... 2024 yılına şıklıklarıyla damga vıran ünlü hanımlar, Alışveriş şenlikleri, açılışlar, etkinlikler ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza geliyor... HT Kulüp Pazar saat 21.00'da Bloomberg Ht'de...

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