Turizm Haftası'nı Sapanca’da kutladı

TÜROB Başkan Yardımcısı ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Güral Gür ile Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar ve SATSO Başkanı Akgün Altuğ’un da aralarında bulunduğu protokol, Sapanca’da düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katıldı. Açılış konuşmasında Gür, turizmin birleştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi: “Sektörün değerini yeniden hatırlıyoruz. Böylesine özel bir zamanda turizmi konuşmak, sektörün değerini birlikte hatırlamak benim için büyük bir anlam taşıyor. Turizm Haftası, sektörümüzün sadece ekonomik değil; kültürel, sosyal ve insani yönlerini de yeniden hatırlamak ve anlatmak için çok kıymetli bir fırsat sunuyor. Bu özel haftanın, turizmin değerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sektöre katkı sağlayan tüm paydaşları bir araya getirmek adına önemli bir rol üstlendiğine inanıyorum.” Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program; konuşmalar, sunumlar, halk oyunları, kortej yürüyüşü ve “Türk ve Türkmen Ressamların Fırçasından Sakarya” sergisinin gezilmesiyle sona erdi.