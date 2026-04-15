Toplusoy'a hüzünlü veda...

Önceki gün hayata gözlerini yuman merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile eşi İpek Toplusoy'un 10 yaşındaki kızları Selin Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı. İki yıldır amansız bir hastalıkla mücadele eden Selin Toplusoy ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Toplusoy'un cenaze töreni Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Minik Selin'in vefatı, iş ve cemiyet dünyasında derin üzüntü yarattı. Hüsnü Güreli, Yalçın Ayaydın, Nida Bulut gibi çok sayıda isim cenaze törenine katılarak acılı aileye başsağlığı diledi. Merhum Selin Toplusoy'un babası merhum iş insanı Süleyman Toplusoy da 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

