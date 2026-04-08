Sakıp Sabancı ödüllerle anıldı

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, aramızdan ayrılışının 22’inci yılında törenle anıldı. Törende, Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine hayata geçirilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında 2026 yılının kazananları da açıklandı. Sakıp Sabancı’yı anma gecesinde konuşan Melisa Sabancı Tapan, dedesinin "Birlik ve beraberlik arayışını her işte ve her fırsatta sürdürün" sözünün bugün kendisi için çok daha derin bir anlam ifade ettiğini belirtti. Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’ni geçmişle bugünün, düşünceyle sorumluluğun kesiştiği bir alan olarak tanımlayan Tapan; dönüşümün sadece teknolojiden ibaret olmadığını, asıl meselenin "insan kalabilmek" olduğunu vurguladı. Gecede, sosyal bilimler alanında dünyaca saygın isimlerden Prof. Peter J. Katzenstein Jüri Özel Ödülü ve Dr. Esra Demir ve Barış Çaylı Messina ise Makale Ödülleriyle onurlandırıldı. Törenin en dikkat çekici anlarından biri, önümüzdeki yılın araştırma temasının duyurulması oldu. Küresel düzenin ve teknolojinin geleceğine ışık tutacak olan yeni tema, “Zekâyı Düzenlemek: Dijital Çağda Demokrasi, Piyasalar ve Küresel Düzen” olarak belirlendi. Ödül Alan Değerli İsimler: Prof. Peter J. Katzenstein, Dr. Esra Demir ve Barış Çaylı Messina. 2027 Odak Noktası: "Zekâyı Düzenlemek: Dijital Çağda Demokrasi, Piyasalar ve Küresel Düzen."

