İkinci hayatında kendine yeni bir hediye...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Elif Dürüst, Kardashian kardeşler ve Kendall Jenner'in annesi Kris Jenner'ın estetikçisi Steven Levine'e geçtiğimiz ay yüzünü emanet etmişti. New York'ta bıçak altına yatan Elif Dürüst, küçük bir müdahele sayesinde taze bir görünüme kavuştu. Operasyondan bir buçuk ay geçmesine rağmen dikiş izleri bile belli olmayan Elif Dürüst, yeni yüzüyle ilk kez HT Kulüp objektifine poz verdi. Yeni uyanmış ve dinlenmiş gibi pırıl pırıl bir yüz ifadesiyle yeni görüntüsünü çok beğenen Elif Dürüst, 'ikinci hayatında' kendime hediye verdim dedi. Bilindiği üzere Elif Dürüst, Aralık 2024'te tatile gittiği Kosta Rika'da geçirdiği kazada ölümden dönmüş ve aylarca uzun bir tedavi sürecinden geçmişti.

Aybala YILDIZ