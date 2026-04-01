"Bazı kelimeler yazılmaz, fısıldanır"

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Melda Kosif, edebiyat dünyasına heyecan verici bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Duygularını ve içsel yolculuğunu kaleme aldığı yeni eseri için resmi imzaları atan Kosif, haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yeni projesini duyururken duygusal bir dil kullanan Kosif, yazım sürecini bir "özüne dönüş" olarak tanımladı. Paylaşımında, kelimelerin her zaman kağıda dökülmediğini, bazılarının ruhun derinliklerinden geldiğini vurgulayan Kosif, "Bazı kelimeler yazılmaz… içeriden fısıldanır. Bazen bir duygu olur, bazen bir hatırlayış… Bazen de insanın kendi özüne doğru attığı sessiz bir adım. Bugün, o fısıltıların sayfalara dönüşeceği yolun ilk adımını attım." Notunu yayınladı. Yayın sürecindeki iş birliğini de taçlandıran Melda Kosif, Destek Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Yelda Cumalıoğlu’na özel bir teşekkür iletti. Kosif’in iç dünyasından süzülen bu yeni kitabın, okurlar tarafından merakla beklenen derinlikli ve samimi bir anlatı sunması bekleniyor.