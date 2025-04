Bir Dilek Tut Derneği'nden anlamlı etkinlik

Make-A-Wish® Türkiye/ Bir Dilek Tut Derneği, The Walt Disney Company Türkiye’nin katkılarıyla ve Fairmont Quasar Istanbul ev sahipliğinde, derneğin 25. yılına özel, riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklara sürprizlerle dolu unutulmaz bir gün armağan etti. Bu anlamlı etkinlikte, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de 29 Nisan Dünya Dilek Günü birlikte kutlandı. Aktivite ve eğlence dolu bir gün geçiren çocuklar; bubble show ve sihirbazlık gösterisinin büyülü atmosferinde eğlendikten sonra, Eda Zamanpur ve Selin Gökçe ile gerçekleştirdikleri resim atölyesinde yaratıcılıklarını ortaya koydu. Eğlence cupcake atölyesiyle devam etti, ardından Disney’in “Ters Yüz 2” filmini izleyerek keyif dolu anlar yaşadılar. Duygusal ve eğlenceli anların bir araya geldiği gün boyunca, çocuklar doyasıya eğlenirken, aynı zamanda Hande Soral, İsmail Demirci, Alina Boz ve Dilara Sümbül gibi isimlerin katılımı ile Fairmont Quasar Istanbul ev sahipliğinde, Make-A-Wish Türkiye ekibi sayesinde unutulmaz bir güne imza atıldı. Etkinlik sonlarına doğru, Emrah Kolukısa’nın sunuculuğunda düzenlenen Dünya Dilek Günü kutlamaları, iş birliği yapılan kurumların ve destekçilerin katılımıyla da ayrı olarak kutlandı ve bu özel gecede, Make-A-Wish® Türkiye’ye katkı sunan kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Etkinlikte konuşma yapan Make-A-Wish® Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, “25 yıldır destekçilerimiz ve iş birlikçilerimizle birlikte büyüdük, çoğaldık. Sizler sayesinde daha fazla dilek çocuğumuzun dileklerini gerçekleştirdik.” sözleriyle duygularını ifade etti. Her yıl gerçekleştirdikleri dilek sayısını çoğaltmayı hedeflediklerini belirten derneğin Genel Müdürü Özlem Özen ise yaptığı konuşmada, “Kurulduğumuz günden bu yana 6 bine yakın dilek gerçekleştirdik. Her dilek bir umut oldu. 25 yıldır dileklerini gerçekleştirdiğimiz çocuklarımız, siz destekçilerimizle birlikte bizlere de umut ve güç verdi.” diyerek bu özel yılı anlamlı sözlerle özetledi.

Onur AYDIN