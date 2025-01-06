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"Kerem'le çok mutluyuz"

Oyuncu Kerem Bursin ile aşk yaşayan cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, ilişkileri hakkında konuşarak "Kerem'le çok mutluyuz" dedi.

Giriş: 06 Ocak 2025 Pazartesi
"Kerem'le çok mutluyuz"

İş dünyasının genç isimlerinden Melisa Tapan önceki gün Bebek'te görüntülendi .Boğaz'da yürüyüş yapan Tapan, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Kerem Bursin ile ilgili sorulara "Çok mutluyuz her şey çok güzel gidiyor, ancak ikimizde özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimizde yoğunuz işlerimizden dolayı çok görüşemiyoruz. Biraz ayrı kaldık." Dedi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bursin ile Çeşme'de buluştuklarına dair haberlerle ilgili ise "Evet evet gittim. Kerem işi için orada. Güzel vakit geçirdik her şey güzel mutluyuz." açıklamasını yaptı.


Onur AYDIN


Melisa Tapan kerembürsin aşk

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