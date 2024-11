World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, 15. Boğaziçi Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alacağını duyurdu. Gastronomi ve Turizm konulu panelde 'The role of gastronomy in environmental resilience, human well- being and sustainable development' konusunda konuşmacı olarak yer alacağını duyurdu.