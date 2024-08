Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılan zaferimizin 102. yıldönümü kutlu olsun!



30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bir halkın kahramanlık destanına dönüştü. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşte bugün o büyük zaferin 102. yıldönümünde Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos

