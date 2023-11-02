Başarım Sensin Derneği sergide...

Eğitimde maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan Başarım Sensin Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel olarak hazırlanan Sofralar Sergisi’nde bir davet gerçekleştirdi. Hilton Bosphorus Hotel’de düzenlenen etkinlikte iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim bir araya geldi. Etkinlikte, Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Meral Kosif, Çiğdem Hitay, Özge Sander, Sedef Mercan, Sibel Kerimoğlu gibi isimler yer aldı. Dünyanın en ünlü davet tasarımcılarının özel olarak hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını temsil eden görkemli sofralar davetlileri büyüledi. Davetlilerin yaptığı bağışlar Başarım Sensin Derneği'nin gönül çatısında bulunan üniversite öğrencilerinin burs fonuna aktarıldı. Bu sayede, maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan gençler, daha iyi bir gelecek için gerekli olan eğitimlerine destek sağlama imkanı buldular. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hazırlanan pastanın kesilmesi de etkinliğin unutulmaz anlarından oldu. Bu özel pasta, Türkiye'nin 100 yılık bağımsızlık ve gelişim yolculuğunu coşkuyla kutlama amacını yansıtıyordu. Davetliler, bu anlamlı pasta kesiminin şahitleri olarak, Türkiye’nin bir asırlık tarihindeki önemli bir dönüm noktasını bir arada kutlama fırsatı buldular.

Ferit TUĞLUK