Yeni yaşını kutladı!

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı yeni yaşını dostlarının ve aile üyelerinin paylaşımlarıyla kutladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Arzu Sabancı'nın yakın dostları, Sabancı ile çekilmiş fotoğraflarını payalaşarak yeni yaşını kutladılar. Ömer Sabancı ve eşi Arzu Sabancı'nın ortanca oğulları Hakan Sabancı da annesinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Kardeşleri ve annesiyle çocukluğunda çekildiği kareyi paylaşan Hakan Sabancı fotoğrafına 'Nice mutlu senelere... Canım annem' notunu düştü. Feryal Gülman, Şebnem Çapa gibi ünlü isimlerde paylaşımlarıyla Sabancı'ya duygusal anlar yaşattı.