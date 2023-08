İtalya'da 9. yıl kutlaması

Evliliklerinde 9 yılı geride bırakan cemiyet hayatının tanınmış simalarından Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesaplarından evlilik yıldönümlerini kutladılar. Eşi ile birlikte İtalya'da olan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına; "Göz göze kalabilmek. Tanımak, anlamak, dinlemek, duyulabilmek. Seninle bir ömür boyu. Hem dileğim, hem niyetim bu yönde sevgilim happy anniversary 9.yıl beraber geçirdiğimiz her an a bin şükür…" notunu düşerken eşi Engin Altan Düzyatan ise; "Zaman sevdiklerinle birlikte iken acımasızca hızlı geçse de… her an insana yaşadığını hissettiriyor… nice 9 yıllara.." yazdı. Çiftin romantik kareleri takipçilerinden beğeni topladı.