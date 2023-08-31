Güncel

İtalya'da 9. yıl kutlaması

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan İtalya'da evliliklerinin 9. yılını kutladılar.

Giriş: 31 Ağustos 2023 Perşembe
İtalya'da 9. yıl kutlaması

Evliliklerinde 9 yılı geride bırakan cemiyet hayatının tanınmış simalarından Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesaplarından evlilik yıldönümlerini kutladılar. Eşi ile birlikte İtalya'da olan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına; "Göz göze kalabilmek. Tanımak, anlamak, dinlemek, duyulabilmek. Seninle bir ömür boyu. Hem dileğim, hem niyetim bu yönde sevgilim happy anniversary 9.yıl beraber geçirdiğimiz her an a bin şükür…" notunu düşerken eşi Engin Altan Düzyatan ise; "Zaman sevdiklerinle birlikte iken acımasızca hızlı geçse de… her an insana yaşadığını hissettiriyor… nice 9 yıllara.." yazdı. Çiftin romantik kareleri takipçilerinden beğeni topladı.

Engin Altan Düzyatan NEslişah Alkoçlar Düzyatan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Kızlarıyla poz verdi

Derin Mermerci, ikiz kızlarıyla poz vererek sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel İtalya'da 9. yıl kutlaması

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan İtalya'da evliliklerinin 9. yılını kutladılar.

Jet Set Justin Bieber'a hayranlarından tepki!

Hailey Bieber, bir davette straplez mini elbisesi ve topuklu ayakkabısıyla dikkatleri üzerine çekti. Justin Bieber'ın eşi için bir hayli önemli davete özensiz gitmesi tartışma konusu oldu
Güncel Sabancı Ailesi'ne destek ziyareti

Aylin Tahincioğlu, Neşet-Şirin Yalçın ve Banu Çarmıklı tedavileri hastanede devam eden Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini ziyaret ederek destek oldular.

Güncel Yakın dostlar tatilde...

Feryal Gülman yakın dostu Neşe Gönül ve Monik İpekel ile tatilde bir araya geldi.

Güncel İş dünyası hastanede...

Geçirdikleri kaza nedeniyle hastanede tedavileri devam eden Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini dostları yalnız bırakmıyor.
Magazin Hattı Bodrum'da golf turnuvası...

Bu sene sekizincisi düzenlenen TAV Passport Bodrum Golf Turnuvası, golf tutkunlarının kıyasıya mücadelesinin ardından iş, spor ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı özel kapanış etkinliği ile sona erdi.

Güncel Dostlarını yalnız bırakmadılar!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hakan Sabancı, Zeynep Çarmıklı, Neslihan Sabancı ve Melda Kosif, Sabancı çiftini hastanede ziyaret ettiler.
Magazin Hattı Başarım Sensin Derneği’nden Bodrum’da sergi

Başarım Sensin Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum'da çocuk sergisi düzenledi.

Jet Set Irina Shayk ve Bradley Cooper tatile çıktı

Geçtiğimiz haftalarda adı aşk dedikodularına karışan Tom Brady ile görülen Irina Shayk, şimdilerde ise eski sevgilisi Bradley Cooper ile tatil yapıyor. Bir ara kayalıklara tırmanan Shayk, üstsüz poz verdi
Güncel Hastaneye ziyaretler sürüyor...

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya hastane ziyaretleri sürüyor.

Güncel Kenan Doğulu ile eğlendiler

Başarılı iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostları Kenan Doğulu'nun konserinde eğlendiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.