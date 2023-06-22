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Mutluluğa ortak oldular...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerİ yakın dostları oyuncu Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftini düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar.

Giriş: 22 Haziran 2023 Perşembe
Mutluluğa ortak oldular...

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer çifti dün gece Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu.Törene iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. Çiftin nikah şahitlerinin arasında Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan da vardı. Görkemli düğün törenine katılan Galatasaray Sportif Başkanvekili Erden Timur ve eşi Emine Timur, Yasemin Özilhan ve Hakan Sabancı ile annesi Arzu Sabancı, Hande Erçel çifti gecede Tuncer çiftiyle birlikte eğlenip mutluluklarına ortak oldular.

Eda Ece Buğrahan Tuncer düğün

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