İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri oyuncu yakın dostları Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftini düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar.
Giriş: 22 Haziran 2023 Perşembe
OYUNCU EDA ECE VE BASKETBOLCU BUĞRAHAN TUNCER DÜN GECE NİKAH MASASINA OTURDU
ANADOLU EFES BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN DÜĞÜNDE NİKAH ŞAHİDİ OLURKEN EŞİ EMİNE ÖZİLHAN VE OĞLU İZZET ÖZİLHAN DA TÖRENDEYDİ.
DÜĞÜN TÖRENİNE YASEMİN ÖZİLHAN İDDİALI TARZIYLA DAMGA VURDU
GALATASARAY SPORTİF BAŞKANVEKİLİ ERDEN TİMUR VE EŞİ EMİNE TİMUR, TUNCER ÇİFTİNİ YALNIZ BIRAKMADI
HAKAN SABANCI GECEYE OYUNCU SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL İLE BİRLİKTE GELDİ.
HAKAN SABANCI GECEYE OYUNCU SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL BİRLİKTE EĞLENDİ.
ARZU SABANCI DA DÜĞÜNDEYDİ. SABANCI, TUNCER ÇİFTİYLE BİRLİKTE POZ VERDİ.
Mutluluğa ortak oldular...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri oyuncu yakın dostları Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftini düğün törenlerinde yalnız bırakmadılar.
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