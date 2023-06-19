Kupalı ziyaret...

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, yakın dostu Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'i kupayla ziyaret etti. TFF 100. Yıl 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın kupasını alıp Üstünel Ailesinin evine giden Timur, Haldun Üstünel'i gururlandırdı. Bu keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan Haldun Üstünel'in eşi Zeynep Üstünel; 'Pahı biçilmez anlar vardır ya... İşte bize onu yaşattın. Çok güzel insansın sen ayağına taş değmesin' notunu düşerek Timur'a teşekkür etti.