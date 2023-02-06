Depremzedeler için tek yürek!

Türkiye Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede yaşanan depremle sarsıldı. İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Kahramanmaraşta gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen deprem için depremzedelere paylaşımlarıyla destek oldular. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları depremzedeler için destek mesajları verdi. AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi.