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Geçmiş olsun Türkiye...

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

Giriş: 06 Şubat 2023 Pazartesi
Geçmiş olsun Türkiye...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Türkiye'yi hüzne boğan depreme duyarsız kalmadı. Cem Boyner, Feryal Gülman, Zeynep Üstünel, Elif Dürüst, Evelize Kosif, Pervin Ersoy, Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Berna Çebi, Simla Beyazıt, Hediye Güral Gür gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Üzüntülerini dile getiren ve tek yürek olan ünlü isimler depremzedelere destek çağrısında bulundular.

Deprem Kahramanmaraş

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Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

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