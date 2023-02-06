Geçmiş olsun Türkiye...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Türkiye'yi hüzne boğan depreme duyarsız kalmadı. Cem Boyner, Feryal Gülman, Zeynep Üstünel, Elif Dürüst, Evelize Kosif, Pervin Ersoy, Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Berna Çebi, Simla Beyazıt, Hediye Güral Gür gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Üzüntülerini dile getiren ve tek yürek olan ünlü isimler depremzedelere destek çağrısında bulundular.