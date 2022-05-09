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Anne özlemi!

Annelerini kaybeden Ümit Boyner, Leyla Alaton ve Suzan Şen Anneler Günü'nde fotoğraflarını paylaşarak annelerini özlemle andı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi
Anne özlemi!

Geçtiğimiz yıl annesi Ayla Yörükoğlu'nu aniden kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesi Ayla Hanımı Anneler Günü'nde andı. Annesi ve babasının birlikte çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Boyner, paylaşımına 'Annemsiz ilk Anneler Günü. Buluşmuşlardır babamla inşallah. Annelerin, kendini anne gibi hissedenlerin, ihtiyacı olanlara şefkatle annelijk yapanların Anneler Günü kutlu olsun' dedi. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen, annesiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak buruk bir Anneler Günü geçirdi. Geçtiğimiz ay annesi Margarete von Proschek'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, ilk kez Anneler Günü'nü yalnız geçirdi. Annesiyle fotoğrafını paylaşan Alaton, 'Özlemle anıyorum' notunu düştü.

ÜMİT BOYNER leyla alaton Suzan Şen annelergünü

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