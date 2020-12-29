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2020'de anne olan isimler...

Karantina sürecinde Bebek haberi alan cemiyet hayatının ünlü isimleri anne ve baba olmanın sevincini yaşadılar.

29 Aralık 2020 Salı
2020'de anne olan isimler...

Covid-19 birçok ünlüyü olumsuz etkilerken, bazı ünlüler müjdeli haberle karşımıza çıktı. Zorlu karantina sürecinde hayatlarının en mutlu haberini alan cemiyet hayatının tanınmış simaları mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar. Genç iş insanı Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif, Ocak ayında ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı. İkizleri Taylan ve Eliza'yı dünyaya getiren Kosif pandemide mutluluğu yaşayan isimlerden oldu. Cem Baver Özalp ve Pelin Akın Özalp çiftinin ilk çocukları ise Temmuz ayında dünyaya gözlerini açtı. 1.5 yıl önce evlenen İdil ve Mert Fırat çiftide karantinada güzel haberi aldı. Çiftin erkek bebekleri Kasım ayında dünyaya geldi. Los Angeles'ta yaşayan Buğra-Ceyda Toplusoy çifti ilk çocukları Talya'yı kucaklarına almanın sevincini yaşadılar. Daha önce anneliği tatmış olan İpek Köse ise 2020 yılında 3. kez anne oldu.

Hakan Kosif evelize kosif Cem Baver Özalp Pelin Akın Özalp Buğra-Ceyda Toplusoy

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