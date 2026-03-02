Eşiyle caddeye çıktı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın geçtiğimiz yıl evlenen kızı Lal Saran, düğünden sonra ilk kez eşi Tolga İrdem ile Bebek'te objektiflere yansıdı.

Giriş: 02 Mart 2026 Pazartesi

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
"Korktuk ama her şey yolunda"

Ailesiyle birlikte yaşamını Dubai'de sürdüren Neslişah Alkoçlar, İran'ın saldırılarının ardından açıklama yaparak "Korktuk ama şu anda her şey yolunda" dedi.
Gizlice evlendiler...

Hollywood’un en popüler çifti Zendaya ve Tom Holland’ın, sürpriz bir kararla hayatlarını birleştirdiği öğrenildi.
Sanat danışmanıyla Bebek'te...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, hafta sonu Bebek’te sanat danışmanı arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
Ayaydın'a şık kutlama

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'ın doğum gününü sürpriz yaparak kutladı.

