Sanatın Ruhu'nda konuklarını ağırladı

İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst'ün yeni konukları Sarp Apak ve Nisan Ceren oldu.

Giriş: 03 Şubat 2026 Salı

ELİF DÜRÜST, SARP APAK, NİSAN CEREN

ELİF DÜRÜST, SARP APAK, NİSAN CEREN

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Sanatın Ruhu'nda konuklarını ağırladı

İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst'ün yeni konukları Sarp Apak ve Nisan Ceren oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Heidi Klum'dan cesur tanıtım

Şarkıcılık kariyeri de olan Heidi Klum, yakında çıkaracağı yeni şarkısı için iddialı bir tanıtım yaptı
Sanatın Ruhu'nda konuklarını ağırladı

İnternet üzerinden sanatla ilgili program yapan Elif Dürüst'ün yeni konukları Sarp Apak ve Nisan Ceren oldu.
St. Moritz'de inzivada...

Sık sık seyahat eden iş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, St. Moritz'de kaldığı dağ evinde inzivaya çekildi.
Alaton, program konuğu oldu

İnternet üzerinden program yapan Tuvana Büyükçınar ve mimar Alara Koçibey'in konuğu Leyla Alaton oldu.
'Grammy' sahiplerini buldu

Grammy Ödülleri, müzik endüstrisini oluşturan farklı kategorileri onurlandıran bir törenle müziğin en iyilerini ödüllendirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.