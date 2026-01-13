10. yaş kutlaması...

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti oğulları Emir'in 10. yaşını kutladı.

Giriş: 13 Ocak 2026 Salı

NESLİŞAH ALKOÇLAR, EMİR DÜZYATAN

ENGİN ALTAN,EMİR, ALARA DÜZYATAN

GENEL

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

10. yaş kutlaması...

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti oğulları Emir'in 10. yaşını kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Meksika'da romantik tatil

Yeni aşkı Danny Ramirez'le tatile çıkan ünlü oyuncu Jessica Alba, romantik karelerini yayınladı.
Koç'a “Hayal Atlası”

İşleri için Ankara'yı ziyaret eden Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ressam Funda İyce Tuncel, “Hayal Atlası” isimli tablosunu koleksiyonuna ekledi.
10. yaş kutlaması...

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti oğulları Emir'in 10. yaşını kutladı.
Bolu'da kar tatili...

İç mimar Alara Koçibey, Bolu'da hayata geçirdiği projesinde kar tatili yaptı.
Sabancı, farkındalık yarattı

Genç iş insnaı Hakan Sabancı, SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ve arkadaşları ile Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ne gönüllü destek verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.