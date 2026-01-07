Sabancı, evinde parti verdi

Ünlü yıldızlar Karayipler'de mahsur...

ABD’nin Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya yönelik yürüttüğü operasyon sırasında hava sahasının kapatılması, Hollywood yıldızlarından Leonardo Dicaprio ve Natalie Portman gibi isimleri iptal edilen uçuşlar nedeniyle St. Barts ve çevresinde mahsur bıraktı.