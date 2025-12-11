Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Buenos Aires konserinde oğulları Milan ve Sasha'yı sahneye çıkararak 'Acrostico' şarkısını söyledi.
Giriş: 11 Aralık 2025 Perşembe
SHAKIRA, MILAN, SASHA
SHAKIRA, MILAN, SASHA, PIQUE
SHAKIRA, MILAN, SASHA, PIQUE
SHAKIRA, MILAN, SASHA, PIQUE
SHAKIRA, MILAN, SASHA, PIQUE
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
SHAKIRA
Oğullarıyla sahneye çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Buenos Aires konserinde oğulları Milan ve Sasha'yı sahneye çıkararak 'Acrostico' şarkısını söyledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.