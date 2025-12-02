İş insanı Bülent Eczacıbaşı, fotoğraf kültürünü ve Türkiye'nin görsel hafızasını geleceğe taşıyacak Fotoğraf Araştırma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
02 Aralık 2025 Salı
Eczacıbaşı'ndan özel açılış
