Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, İstanbul ziyareti sırasında Boğaziçi'nden bir manzara fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 04 Kasım 2025 Salı
Alessandra Ambrosio, İstanbul'da
