İş insanı Hacı Sabancı; eşi Nazlı Sabancı ve annesi Arzu Sabancı ile birlikte New York'a gitti.
Giriş: 04 Kasım 2025 Salı
HACI-NAZLI SABANCI
NAZLI, ARZU ALARA, ARZU SABANCI
NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
New York'ta aile buluşması...
İş insanı Hacı Sabancı; eşi Nazlı Sabancı ve annesi Arzu Sabancı ile birlikte New York'a gitti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.