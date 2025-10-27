Geçtiğimiz haftalarda bir yatta görüntülenen şarkıcı Katy Perry ile Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, ilk kez el ele görüntü vererek ilişkilerini dünyaya duyurdu.
Giriş: 27 Ekim 2025 Pazartesi
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY, JUSTIN TRUDEAU
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY
KATY PERRY
Aşklarını ilan ettiler
Geçtiğimiz haftalarda bir yatta görüntülenen şarkıcı Katy Perry ile Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, ilk kez el ele görüntü vererek ilişkilerini dünyaya duyurdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.