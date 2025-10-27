Kardashian'a Londra'da parti...

Hollywood yıldızı Kim Kardashian, 45. yaş gününü fotoğrafçı Mert Alaş'ın Londra'daki evinde düzenlenen partiyle kutladı. Kutlamada dünyaca ünlü isimler bir araya gelirken, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'ta partiye katıldı.

Giriş: 27 Ekim 2025 Pazartesi

NEVBAHAR KOÇ 

NEVBAHAR KOÇ 

MERT ALAŞ, KIM KARDASHIAN

MERT ALAŞ, KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN, KATE MOSS, MERT ALAŞ

KIM KARDASHIAN, DİLARA FINDIKOĞLU

MERT ALAŞ, KIM KARDASHIAN

MERT ALAŞ, KIM KARDASHIAN

Kardashian'a Londra'da parti...

Hollywood yıldızı Kim Kardashian, 45. yaş gününü fotoğrafçı Mert Alaş'ın Londra'daki evinde düzenlenen partiyle kutladı. Kutlamada dünyaca ünlü isimler bir araya gelirken, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'ta partiye katıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Aşklarını ilan ettiler

Geçtiğimiz haftalarda bir yatta görüntülenen şarkıcı Katy Perry ile Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, ilk kez el ele görüntü vererek ilişkilerini dünyaya duyurdu.
Hafta sonu caddeye çıktılar...

Betina Machler ile Sinan Dereli, Haluk Dinçer ve Nazlı Keçeli hafta sonunu İstanbul'un elit semti Bebek'te değerlendirdi.
Kardashian'a Londra'da parti...

Hollywood yıldızı Kim Kardashian, 45. yaş gününü fotoğrafçı Mert Alaş’ın Londra’daki evinde düzenlenen partiyle kutladı. Kutlamada dünyaca ünlü isimler bir araya gelirken, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç'ta partiye katıldı.
Koç'a 'İtalya Yıldızı Nişanı'

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a, önceki akşam İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen özel törenle 'Cavaliere di Gran Groce dell'Ordine della Stella d'Italia' unvanı verildi.
Zorlu'ya özel kutlama...

Berrin Zorlu, yeni yaşını ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte teknede kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.