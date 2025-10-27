Hollywood yıldızı Kim Kardashian, 45. yaş gününü fotoğrafçı Mert Alaş'ın Londra'daki evinde düzenlenen partiyle kutladı. Kutlamada dünyaca ünlü isimler bir araya gelirken, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'ta partiye katıldı.
Giriş: 27 Ekim 2025 Pazartesi
Kardashian'a Londra'da parti...
