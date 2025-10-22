Bir röportajında "Hiç sevilmedim" diyen Jennifer Lopez'e eski eşi yanıt verdi. Eski eş Ojani Noa, öfkeli bir çıkış yaparak, sanatçıyı kendisini aldatmakla suçladı.
Giriş: 22 Ekim 2025 Çarşamba
OJANI NOA, JENNIFER LOPEZ
OJANI NOA, JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JLO'ya eski eşinden yanıt
Bir röportajında "Hiç sevilmedim" diyen Jennifer Lopez'e eski eşi yanıt verdi. Eski eş Ojani Noa, öfkeli bir çıkış yaparak, sanatçıyı kendisini aldatmakla suçladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.