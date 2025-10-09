Yakın dostlar Antalya'da...

Turizmci iş insanı Neşe Gönül, Hande Sezer, Berrin Zorlu'nun da aralarında olduğu yakın arkadaşlarını otelinde ağırladı

Giriş: 09 Ekim 2025 Perşembe

NEŞE GÖNÜL, BERRİN ZORLU VE HANDE SEZER'İN DE ARALARINDA OLDUĞU KADINLAR GRUBU ANTALYA'NIN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

BERRİN ZORLU

HANDE SEZER

NEŞE GÖNÜL

NEŞE GÖNÜL

 

NEŞE GÖNÜL

 

NEŞE GÖNÜL

 

NEŞE GÖNÜL

 

NEŞE GÖNÜL

Yakın dostlar Antalya'da...

Turizmci iş insanı Neşe Gönül, Hande Sezer, Berrin Zorlu'nun da aralarında olduğu yakın arkadaşlarını otelinde ağırladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Yakın dostlar Antalya'da...

Turizmci iş insanı Neşe Gönül, Hande Sezer, Berrin Zorlu'nun da aralarında olduğu yakın arkadaşlarını otelinde ağırladı
Lüks kozmetiğe Sabancı dokunuşu...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, lüks kozmetik markasının tanıtımını özel bir davetle gerçekleştirdi
Saint Tropez'de tatil başladı...

Şebnem-Celal Çapa çifti, Saint Tropez'de düzenlenen yelken yarışlarına katıldı
Sabancı, davet öncesi Bebek'te...

İş insanı Suzan Sabancı, kozmetik markasını tanıtacağı davet öncesi çocuklarıyla Bebek'te görüntülendi
Öztarhan'dan özel davet...

Selin Öztarhan'ın Türkiye'ye getirdiği saç bakım markasının lansmanı, Miart Gallery’de gerçekleşti
Boşandıktan sonra ilk kez bir aradalar...

Jennifer Lopez'in başrolde yer aldığı, Ben Affleck'in de yapımcısı olduğu 'Örümcek Kadının Öpücüğü'nün galası, ayrılmalarından bir yıl sonra ikiliyi yan yana getirdi
Sabancı, tezi için Roma'da...

Aslıhan Koruyan Sabancı, 2–3 Ekim 2025 tarihlerinde Roma’da düzenlenen “SEEDS Economics, ve Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza” Üniversitesi'nin “Behavioral Economics for Sustainability” programına katıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.