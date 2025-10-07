Aslıhan Koruyan Sabancı, 2–3 Ekim 2025 tarihlerinde Roma'da düzenlenen "SEEDS Economics, ve Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza" Üniversitesi'nin "Behavioral Economics for Sustainability" programına katıldı.
Giriş: 07 Ekim 2025 Salı
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI, ROMA'DA ARKADAŞLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Sabancı, tezi için Roma'da...
Aslıhan Koruyan Sabancı, 2–3 Ekim 2025 tarihlerinde Roma'da düzenlenen "SEEDS Economics, ve Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza" Üniversitesi'nin "Behavioral Economics for Sustainability" programına katıldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.