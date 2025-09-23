İki yıl önce Ali Sabancı ile birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, kazanın ardından ilk kez konuştu.
Giriş: 23 Eylül 2025 Salı
İKİ YIL ÖNCE AİLESİYLE BİRLİKTE LEROS ADASI'NDA DENİZ KAZASI GEÇİREN VUSLAT DOĞAN SABANCI, KAZANIN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU.
VUSLAT DOĞAN SABANCI
ALİ SABANCI İLE AYRILIK AŞAMASINDA OLAN VUSLAT DOĞAN SABANCI'NIN ESKİ EŞİYLE TAZMİNAT KONUSUNDA ANLAŞAMAMAZLIK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ.
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
'Bir şey oluyor ve hayat duruyor'
İki yıl önce Ali Sabancı ile birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, kazanın ardından ilk kez konuştu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.