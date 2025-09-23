İş insanı Mert Gocay ile eşi Ecem Pehlivan, Bodrum'da demirli lüks teknelerinde tatillerine devam ediyor.
Giriş: 23 Eylül 2025 Salı
MERT GOCAY-ECEM PEHLİVAN
MERT GOCAY-ECEM PEHLİVAN
MERT GOCAY
MERT GOCAY
MERT GOCAY
MERT GOCAY
MERT GOCAY
MERT GOCAY
Teknede tatil devam ediyor...
İş insanı Mert Gocay ile eşi Ecem Pehlivan, Bodrum'da demirli lüks teknelerinde tatillerine devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.