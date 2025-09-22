Türkan Özilhan ile Ziya Tacir'ın oğulları Tuncay Tacir, uzun süredir birlikte olduğu Öykü Albayrak'la dünyaevine girdi.
Giriş: 22 Eylül 2025 Pazartesi
TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
İZZET ÖZİLHAN, TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
İZZET ÖZİLHAN, TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
EMİNE-TUNCAY ÖZİLHAN
BANU AKSOY, İPEK ÖZKAN
TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
FERYAL GÜLMAN
TUNCAY TACİR-ÖYKÜ ALBAYRAK
Boğaz'da görkemli düğün...
Türkan Özilhan ile Ziya Tacir'ın oğulları Tuncay Tacir, uzun süredir birlikte olduğu Öykü Albayrak'la dünyaevine girdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.