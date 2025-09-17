İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliklerini bitiren Yasemin Ergene, boşanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla çıktığı Prag tatilinden fotoğrafları paylaştı.
Giriş: 17 Eylül 2025 Çarşamba
İZZET ÖZİLHAN VE YASEMİN ERGENE ÇİFTİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 14 YILLIK EVLİLİKLERİNİ ANLAŞMALI OLARAK SONLANDIRMIŞTI.
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
Boşanma sonrası Prag tatili...
İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliklerini bitiren Yasemin Ergene, boşanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla çıktığı Prag tatilinden fotoğrafları paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.