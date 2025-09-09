MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Giriş: 09 Eylül 2025 Salı
LADY GAGA
ARIANA GRANDE
MARIA CAREY
RICKY MARTIN
DOECHII
ALEX WARREN
SABRINA CARPENTER
MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.