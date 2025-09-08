Fransa'da tatil anıları...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Fransa tatilden yeni kareler paylaştı.

Giriş: 08 Eylül 2025 Pazartesi

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

Fransa'da tatil anıları...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Fransa tatilden yeni kareler paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Bebek'te hafta sonu...

İş insanı Cefi Kamhi, Songül Toprak Özsan ile kızı Alev Özsan hafta sonu İstanbul'un elit semti Bebek'teydi...
Yaylalarda stres attılar

Eşi İlhan Sabancı ve dostlarıyla birlikte Artvin'den başlayarak karadenizi dolaşan Pınar Sabancı, doğayla içi içe tatillerine Rize'de devam ediyor.

Mucize'nin son hali...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, geçtiğimiz günlerde sahiplendiği Mucize isimli köpeğin son durumunu takipçileriyle paylaştı.
Aşk dolu paylaşım...

İş dünyasının genç ismi Allan Hakko'nun oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar sosyal medya hesabından romantik karelerini yayınladı.
Fransa'da tatil anıları...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Fransa tatilden yeni kareler paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.